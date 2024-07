BAUWERT AG stellt Berliner Wohnprojekt LIV sechs Monate vor Plan fertig

Berlin: Die BAUWERT AG stellt das Wohnprojekt LIV im Nordischen Viertel 6 Monate vor Plan fertig. Das 8.500 qm große Vorhaben wurde im Rahmen eines Forward-Deals verkauft. Alle 99 Wohnungen sind bereits vollständig an den Asset Manager Quantum übergeben. Das LIV liegt auf einem sehr ruhig gelegenen 3.573 qm großen Grundstück in zweiter Reihe mit drei miteinander verbundenen Gebäuden mit Zufahrt von der Berliner Straße. Für die Mieter stehen insgesamt 24 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung, 20 davon in einer separaten Tiefgarage auf dem Nachbargrundstück. Für Elektroautos sind für den späteren Einbau von Ladestationen bereits Vorrüstungen vorhanden. Im Untergeschoss befinden sich neben Fahrrad- und Müllräumen auch die Mieterkeller.