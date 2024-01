BAUWERT AG veräußert letztes Penthouse

Berlin: Die BAUWERT AG hat das letzte Penthouse im Projekt Maison Roseneck in der Marienbader Straße in Schmargendorf verkauft. Damit sind nun alle 47 Wohnungen des kürzlich fertiggestellten Gebäudeensembles übergeben.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Patzschke & Partner sowie dem Landschaftsplaner Frank von Bargen entwickelt. Im Ensemble Maison Roseneck befinden sich in vier Häusern insgesamt 47 Wohneinheiten, darunter 35 freifinanzierte und 12 Mietwohnungen. In der Tiefgarage stehen 34 Stellplätze zur Verfügung.