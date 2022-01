Becken übergibt fertiggestelltes Berliner Bürogebäude „NEO − Büro am Ku’damm“

Berlin: Becken hat das Büro- und Geschäftshaus „NEO − Büro am Ku’damm“ in der Knesebeckstraße 62 / 63 an die HanseMerkur Grundvermögen AG planmäßig zum 31. Dezember 2021 übergeben. Die gesamte Bürofläche mit rund 8.500 qm wurde an die International Workplace Group (IWG) als Single-Tenant vermietet. Bereits zum Dezember 2021 konnte die IWG ihre Co-Working-Spaces „Signature“ beziehen. Das Konzept beinhaltet einen hochwertig ausgestatteten Business-Club mit Bar, Business Lounge und Community Areas. Im Rahmen eines Forward Deals schloss Becken den Vertrag für den Verkauf des Büro- und Geschäftshauses mit der HanseMerkur Grundvermögen AG im September 2020 ab.

Das Gebäude verfügt über eine flexible Grundrissstruktur. Für PKW-Fahrer stehen in den zwei Untergeschossen 62 Stellplätze zur Verfügung, sowie ergänzende Elektroladestationen und 150 Fahrrad-Stellplätze.