Becken verkauft Projektentwicklung „Neo Büro am Ku’damm“

Berlin: Becken hat die vollvermietete Projektentwicklung „Neo Büro am Ku’damm“ in der Knesebeckstraße an die HanseMerkur Grundvermögen AG verkauft. Das Bauvorhaben ist vollständig für 15 Jahre an die International Workplace Group (IWG) vermietet. Ende 2020 soll der Rohbau fertiggestellt werden. Im zweiten Halbjahr 2021 sind die Gesamtfertigstellung und die Übergabe an den Nutzer geplant.

Becken errichtet insgesamt rund 8.000 qm Mietfläche auf sieben Etagen. In den zwei Untergeschossen befinden sich 62 Pkw-Stellplätze, weitere 150 Fahrrad-Stellplätze sowie ergänzende Elektroladestationen.

Becken hatte für die Projektentwicklung 2015 und 2016 zwei Teilgrundstücke in Berlin-Charlottenburg erworben. Der vorhandene Gebäudebestand wurde 2019 nach Beendigung eines Hotelmietvertrages abgerissen. Der Verkauf der Projektentwicklung „Neo Büro am Ku’damm“ erfolgte „offmarket“ und wurde durch die Rechtsberater Wiegel Ihde Ekrutt + Partner sowie auf Käuferseite von Norton Rose Fulbright begleitet.