Becken vermietet Düsseldorfer Büroprojektentwicklung CURVE langfristig

Düsseldorf: Becken hat mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. einen Mietvertrag über 20 Jahre für die Büroprojektentwicklung CURVE abgeschlossen. Die Verbraucherzentrale hat rund 6.900 qm des insgesamt rund 10.800 qm Mietfläche umfassenden Büroensembles in der Helmholtzstraße 19 fest angemietet. Gemeinsam wird ein zukunftsfähiges Büroarbeitsplatzkonzept für die Verbraucherzentrale entwickelt, welche in diesem Zuge die Anmietung weiterer Büroflächen erwägt. Der Einzug in die neuen Flächen wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 erfolgen. Die Neubauarbeiten haben mit der Erstellung der Baugrube bereits begonnen. Als Makler war Savills tätig.