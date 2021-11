bema-Gruppe vermietet an Sandvik

Düsseldorf: Ab Spätsommer 2022 hat die Sandvik Holding GmbH langfristig rund 1.870 qm Büroflächen im TRIGON angemietet. Somit ist das dritte Obergeschoss des im Grundriss dreieckigen Gebäudes vollständig an Sandvik vermietet. Daneben sicherte sich das Unternehmen auch 68 Stellplätze in der angrenzenden Hochgarage. Das moderne Bürogebäude wird an der Schiessstraße in Heerdt realisiert und ist seit Mitte 2021 im Bau.

Bereits Ende 2020 hatte die Mitsubishi Chemical Europe GmbH langfristig 4.400 qm Büroflächen im TRIGON angemietet. Aktuell sind noch 4.200 qm Büromietflächen verfügbar.

BNP Paribas Real Estate war im Rahmen eines Alleinsuchmandates vermittelnd tätig. Der Vermieter wurde von der Kanzlei Rotthege | Wassermann rechtlich beraten. Die rechtliche Beratung des Mieters fand durch die Kanzlei Loschelder statt.