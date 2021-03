benchmark. bringt FITSEVENELEVEN nach Oberursel

Oberursel: benchmark. REAL Estate hat an FITSEVENELEVEN langfristig rund 2.000 qm in der Oberurseler Büroimmobilie TOWNUS vermietet. Die Fitnessstudiokette ist ab Sommer 2021 mit 26 Studios in der Rhein-Main-Region vertreten und kommt erstmals nach Oberursel. Der Einzug erfolgt voraussichtlich zum Jahreswechsel 2022/2023. Benchmark investiert deutlich über 40 Mio. Euro in das Objekt an der Frankfurter Landstraße 66.

Insgesamt entstehen im TOWNUS rund 13.000 qm Mietfläche. Exklusiver Vertriebspartner für das Projekt ist blackolive.