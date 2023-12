Frankfurt: Die BEOS AG kauft das 20.000 qm große Gewerbeareal der Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG in der Paul-Ehrlich-Straße 21 in Langen bei Frankfurt. Das Areal umfasst rd. 9.500 qm Lager- und 4.500 qm Bürofläche. Begleitet wurde der Ankauf von MH-Gewerbe-Immobilien. Weitere Projektpartner waren neben Mayer Brown LLP die Zenk Kemsat Steuerberatungskanzlei sowie die BMP Baumanagement GmbH.