BEOS verkauft City-Logistikimmobilie bei Hamburg an GARBE

Norderstedt : Die GARBE Industrial Real Estate GmbH hat für ihren deutschen Spezialfonds GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus 2 eine City-Logistikimmobilie bei Hamburg erworben. Verkäufer ist die BEOS AG. Die veräußerte Immobilie wurde 2020 mit einer Mietfläche von 10.100 qm sowie 48 Pkw-Stellplätzen fertiggestellt. Rund 60% der Flächen sind an den taiwanesischen IT-Hersteller Thermaltake vermietet. Aktuell steht in dem Areal zudem noch eine Mieteinheit mit rund 3.700 qm Logistik- sowie rund 440 qm Bürofläche zur Verfügung. Für die Erstvermietung ist auch nach dem Verkauf weiterhin die BEOS AG verantwortlich. GARBE wurde bei der Transaktion von der trûon Rechtsanwälte PartmbB begleitet. BEOS wurde von der ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB und BNP Paribas Real Estate beraten.