BEOS vermietet 5.500 Quadratmeter an die BRUNS Messe- und Ausstellungsgestaltung GmbH

Karlsfeld: Die BEOS AG hat 5.500 qm Fläche im Multi-Tenant-Gewerbepark an die BRUNS Messe- und Ausstellungsgestaltung GmbH vermietet. An dem renommierten Technologiestandort bezieht der Messebau-Spezialist moderne Hallenflächen mit Büro- und Sozialräumen. Der Mietvertrag ist langfristig angelegt, die Festlaufzeit beträgt 15 Jahre. Mit diesem Vertragsabschluss ist das BEOS-Objekt in Karlsfeld nun vollständig vermietet. InProReal war für die Vermietung vermittelnd tätig.

Das Objekt gehört zum Portfolio des „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG European Industrial & Logistics“.