Bremen: Die BEOS AG hat zum 1. Juli 2024 ca. 1.189 qm Bürofläche in der Adam-Opel-Straße 15 im Bremer Industrie-Park an die Krankenkasse BKK firmus vermietet. Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war vermittelnd tätig. Die Neuvermietung ist für den Swiss Life European Industrial Logistics.