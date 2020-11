Berlin : Aengevelt vermittelte Colt Technology Services GmbH einen langfristigen Mietvertrag über rd. 700 qm Bürofläche sowie 14 Pkw-Stellplätze in dem repräsentativen Büro-/Geschäftshausensemble “FriedrichCarré“ an der Friedrichstraße 147-149“ in der City Ost. Die rd. 35.000 qm große Immobilie gehört zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa. Colt verlegt damit seinen Berliner Sitz von der City West hierher.