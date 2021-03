Best Value Europe II: BMO Real Estate Partners Germany kauft im Kölner Zentrum

Köln : BMO Real Estate Partners Germany erwirbt das 2017 erbaute Single-Tenant-Objekt in der Hohe Straße 84–86. Es verfügt über eine Gesamtfläche von rund 1.500 qm. Hunkemöller betreibt am Standort derzeit einen modernen Flagship-Store im Erd- und ersten Obergeschoss. Der Ankauf erfolgte für den Fonds „Best Value Europe II“. Das aktuelle Bruttofondsvermögen liegt bei über 423 Mio. Euro. Das Ziel-Investitionsvolumen des Fonds liegt bei 1 Mrd. Euro. BMO Real Estate Partners Germany wurde von JEBENS MENSCHING PartG mbB, Duff & Phelps REAG GmbH und RALPHHAGEDORN GmbH & Co. KG begleitet. Pestlin & Co. Corporate Finance GmbH & Co. KG war auf Verkäuferseite beratend tätig.