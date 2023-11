BestSecret bezieht i4 auf dem iCampus im Werksviertel

München: Die R&S Immobilienmanagement GmbH vermietet rd. 3.100 qm Fläche im Teilprojekt i4 des iCampus im Werksviertel an BestSecret. Voraussichtlich Ende 2024 wird der neue Mieter die Flächen beziehen. Beraten wurde err von Savills.

Seit Beginn der Bauarbeiten auf dem iCampus im Werksviertel 2017 ist es das bereits achte vollvermietete Gebäude.

Zwei weitere Teilprojekte sollen das Work-Life-Quartier iCampus im Werksviertel in den kommenden Jahren ergänzen. Eines davon das i8 – das erste Holz-Hybrid-Gebäude im Münchner Osten. Es entsteht in Zusammenarbeit mit dem auf Holzbauweise spezialisierten dänischen Architekturbüro C.F. Møller Architects. Weitere rund 13.500 qm Geschossfläche sollen laut Bauherr R&S mit dem i10 an der Grafinger Straße 31 entstehen.