BGA Invest vermittelt drei Projektentwicklungs-Grundstücke aus PROJECT-Beständen

Grünwald: BGA Invest hat drei Projektentwicklungsgrundstücke in Düsseldorf, Erding und Ingolstadt vermittelt. Verkäufer sind jeweils Projektgesellschaften, die sich in den Portfolien der Investmentgesellschaften der PROJECT Investment Gruppe befanden. Die Projektgesellschaften sind nicht unmittelbar von den Insolvenzen bei der PROJECT IMMOBILIEN-Gruppe betroffen.

Das rd. 24.300 qm große, teilvermietete Projektentwicklungsgrundstück am Dillenburger Weg 34, 40 und 50 in Düsseldorf vermittelte BGA Invest an einen regional tätigen Bestandshalter und Entwickler.

Das Projektentwicklungsgrundstück an der Dachauer Straße in Erding wurde an einen Projektentwickler aus Berlin veräußert. Das Grundstück misst eine Fläche von 7.625 qm und ist unbebaut. Die Pläne sehen den Bau von Wohnungen mit einer Gesamtfläche von gut 9.400 qm sowie von 232 Tiefgaragenstellplätzen vor.

Das Projektentwicklungsgrundstück für Wohnen und Gewerbe an der Levelingstraße 32-36 in Ingolstadt verfügt auf einer Grundstücksfläche von rund 4.800 qm über eine ober- und unterirdische Bruttogrundfläche von gut 13.150 qm. Der Verkauf erfolgte mit Hilfe der BGA Invest an die Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH. Für das Grundstück ist der bereits genehmigte Neubau einer Wohnanlage inklusive Gewerbeflächen vorgesehen. Die Bruttogrundfläche verteilt sich auf 5.892 qm Wohn-, 345 qm Büro- und Nebenfläche sowie eine Tiefgarage für 115 Autostellplätze. Das Projekt umfasst 68 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten.