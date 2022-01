BImA mietet Flächen in Bonn

Bonn: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat eine rund 18.700 qm große Single-Tenant-Immobilie in der Friedrich-Ebert-Allee 114-116 angemietet. Genutzt werden soll die Fläche, die in den nächsten Monaten umfassend saniert wird, von einem Bundesinstitut, das das Gebäude im Jahr 2023 beziehen wird. Die Mietlaufzeit beträgt 15 Jahre. Eigentümer des Objekts ist die PL-Immo-Verwaltungs-GmbH & Co. KG. Savills war sowohl für den Eigentümer als auch den Mieter beratend und vermittelnd tätig, die rechtliche Beratung übernahm ADVANT Beiten.