Düsseldorf: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sicherte sich in bester Lage am Bürostandort Kennedydamm 2.740 qm Bürofläche. Die Fläche in der Uerdinger Straße 88 – 92 im Bürohaus GRIDD wird ab April von der Bundeswehr genutzt und wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Eigentümer des Objekts ist ein Investor aus Luxemburg, das Asset Management obliegt der CELLS Group.