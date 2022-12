Berlin: Der Biosupermarkt-Filialist Bio Company eröffnet einen weiteren Standort in Berlin und mietet 1.200 qm Fläche am Lichtenrader Damm 81. Das Geschäft wird noch in diesem Monat eröffnet. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. JLL hat den Mieter beraten und die Anmietung vermittelt.