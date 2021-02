Frankfurt : Die LG Hausys Europe GmbH, Teil des Geschäftsbereichs „Chemie“ der weltweit tätigen LG Group, verlängert ihren Mietvertrag über rund 600 qm in der Liegenschaft Atricom in der Lyoner Straße 15 in Niederrad. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Blackolive wurde vom Unternehmen exklusiv mit der Büroflächensuche beauftragt.