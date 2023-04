Inning: Euroboden hat ein rund 16.700 qm großes Gewerbegrundstück an das ortsansässige Planungsbüro Mars & Franke veräußert. Der Käufer plant, das Gewerbeareal am Ammersee in mehrere kleinere Grundstücksparzellen aufzuteilen und diese einzeln zu veräußern. BNP Paribas Real Estate vermittelte bei der Transaktion im Rahmen eines Exklusivmandats und wird die zukünftigen Verkäufe der einzelnen Parzellen ebenfalls begleiten.