BNP Paribas REIM erwirbt Wiener Büroprojekt

Wien: BNP Paribas Real Estate Investment Management hat einen Bürokomplex im Rahmen einer Off-Market-Transaktion für den Next Estate Income Fund III erworben. Die Veräußerung erfolgte durch die S+B Gruppe AG im Rahmen eines Joint Ventures mit der List Group.

Der neu erworbene Komplex verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 19.800 qm und besteht aus einem fünfgeschossigen Bestandsgebäude sowie einem sechsgeschossigen Neubau. Beide Gebäude werden das Zertifikat „Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)” erhalten und sind vollständig an bekannte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vermietet.

Das Objekt liegt in der Pottendorfer Straße 23 – 25 in Wien-Meidling. Rechtsberater des Käufers bei dieser Transaktion war CMS Austria.