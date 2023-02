BNP Paribas REIM erwirbt Wiener Logistikcenter

Wien: BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) hat an der Schemmerlstraße im östlichen Wiener Bezirk Simmering eine vollvermietete Logistikimmobilie für ihren Eurozone Logistics Fund (ELF) erworben. Hauptmieter ist seit Fertigstellung Anfang 2021 bzw. Sommer 2022 Amazon Transport Austria GmbH. Das Logistikobjekt verfügt über eine vermietbare Gesamtfläche von mehr als 31.000 qm. Davon entfällt der Großteil auf ein neu errichtetes und an Amazon vermietetes Verteilzentrum mit einem zu 100 % mit Ladestationen ausgestatteten Parkhaus. Ein weiteres, ebenfalls auf dem Gelände stehendes Lagerhaus, wurde bereits 1973 gebaut, 2021 umfassend saniert und an weitere Nutzer vermietet. Verkäuferin ist die Go Asset Development GmbH.

Als Makler agierte CBRE. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte.