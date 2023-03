BNP Paribas REIM Germany erwirbt Logistikportfolio in Österreich

Österreich: BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany hat das österreichische Logistikportfolio „4Urban“ von Frasers Property Industrial für den 2020 aufgelegten European Impact Property Fund (EIPF) erworben. Das Immobilienportfolio umfasst vier Logistik- und Lagerobjekte mit insgesamt 71.000 qm. Ein Objekt befindet sich im 11. Wiener Gemeindebezirk, zwei liegen am Flughafen Wien und eines befindet sich im Industriepark Messendorf in Graz. Die Objekte sind an unterschiedliche Nutzergruppen vermietet. BNP Paribas REIM hält 100% der Anteile an dem Portfolio. Die Transaktion wurde von CBRE vermittelt.