BNP Paribas REIM sichert sich Büroobjekt in Düsseldorf vor Fertigstellung

Düsseldorf: BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) Germany hat sich für eine ihrer in Luxemburg beheimateten Anlagegesellschaften die Büroimmobilie THE FIVE gesichert. Der Abschluss der Transaktion ist nach Fertigstellung für das zweite Quartal 2022 vorgesehen. Das hochwertige Objekt mit gut 5.700 qm Bürofläche wurde vom Projektentwickler Development Partner konzipiert.

Das Objekt verfügt über sieben Geschossen sowie über eine nutzbare Dachterrasse, einen begrünten Innenhof und die Möglichkeit, im Erdgeschoss ein Café zu platzieren. Außerdem sind 62 Pkw-Stellplätze überwiegend in der Tiefgarage vorgesehen.