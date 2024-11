Düsseldorf: Die Mitsui & Co. Deutschland GmbH verlängert ihre Bürofläche im ICON über rd. 4.200 qm Büro- sowie 600 qm Terrassenfläche in der Herzogstraße 15. BNP Paribas Real Estate war für das japanische Handelshaus im Rahmen eines exklusiven „Stay vs. Move“- Mandats beratend und vermittelnd tätig.