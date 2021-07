Dresden: BNP Paribas Real Estate vermittelt erfolgreich zwei Mietverträge über insgesamt ca. 550 qm Bürofläche:

Rd. 330 qm Bürofläche mietete die Dr. Haspel & Partner Teststudio GmbH am Georg-Treu-Platz 3. Eigentümerin ist die Weishaupt Grundstücks GbR. Die Notariatsverwalterin Dr. Nadine Uhlig mietete gut 250 qm Bürofläche in dem kürzlich fertiggestellten Wohn- und Geschäftshaus in der Bautzner Landstraße 14. Eigentümerin ist die BZB Projekt GmbH & Co. KG.