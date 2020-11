Dortmund: Die Außenstelle Dortmund der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW wird ergänzend neue Studienräume beziehen. Mehr als 7.200 qm Bürofläche mietet die Hochschule am Hiltropwall 4–12 in der Innenstadt und wurde von BNPPRE beraten. Asset Manager der Immobilie ist Edmond de Rothschild REIM. In dem zentral gelegenen Gebäude, das aktuell umfassend renoviert wird, sind aktuell noch rund 1.800 qm Fläche verfügbar.