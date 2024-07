Bonava verkauft 89 öffentlich geförderte Wohnungen im Quartier „Paulshöfe“ in Düsseldorf

Düsseldorf: Bonava verkauft weitere 89 Wohnungen in Benrath an die WOHNBAU GmbH. Die Transaktion erfolgte im Dezember 2023 in zwei Forward Asset Deals. Bis Ende 2026 wird Bonava die Mehrfamilienhäuser mit öffentlich geförderten Wohnungen fertigstellen und an die WOHNBAU zur Vermietung übergeben.

Ende 2022 hatte der Wohnprojektentwickler im Quartier „Paulshöfe“ bereits 74 Wohnungen an das Wohnungsunternehmen verkauft.

Die an die WOHNBAU verkauften Wohnungen bilden zwei Mehrfamilienhäuser im neuen Wohnquartier „Paulshöfe“, das Bonava an der Paulsmühlenstraße Ecke Telleringstraße in 40597 Düsseldorf-Benrath schafft. Die Bonava errichtet auf rund 2.700 qm Grundstücksteilfläche rund 6.100 qm vermietbare Wohnfläche, die sich auf 39 Zwei-, 31 Drei- und 19 Vier-Zimmer-Wohnungen verteilt. Zugehörig zu den 89 öffentlich geförderten Mietwohnungen sind 42 Stellplätze in der gemeinsam mit den benachbarten Wohngebäuden genutzten Tiefgarage sowie eine Gewerbeeinheit mit rd. 160 qm Nutzfläche in Form eines Cafés.