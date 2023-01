Fürstenwalde: Bonava verkauft für rd. 50 Mio. Euro 60 Wohnungen in Düsseldorf-Benrath und 94 Wohnungen in Leipzig-Portitz an die INDUSTRIA. Die 154 Wohneinheiten in 4 Mehrfamilienhäusern, davon 146 geförderte und 8 preisegedämpfte Wohnungen, sollen bis Mitte 2025 fertiggestellt und dem offenen Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND der INDUSTRIA übergeben werden. INTREAL fungiert als Service-KVG für den Fonds.