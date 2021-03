Feucht : BPD hat ein 8.700 qm großes Areal in der Nähe von Nürnberg erworben. Das Grundstück liegt am Försterweg, direkt am Feuchter Forst erworben. Auf dem Grundstück sollen insgesamt ca. 85 Wohneinheiten und eine Kindertagesstätte entstehen. Baurecht muss noch über einen Bebauungsplan geschaffen werden. BPD geht von einem Abschluss des Verfahrens bis Ende 2022 aus.