BPD verkauft Projektentwicklung in Hamburg-Harburg

Hamburg: BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) verkauft seine innerstädtische Projektentwicklung HAR6 in Harburg an Greystar Real Estate Partners LLC. Auf dem direkt am Harburger Ring gelegenen ca. 3.200 qm großen Areal realisiert BPD bis 2024 insgesamt 234 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen.

Im zentralen Innenbereich des Hamburger Bezirks Harburg entstehen auf dem Gelände eines ehemaligen Einkaufszentrums insgesamt rund 8.500 qm Wohnfläche, die sich auf 203 Mikroapartments und 31 Mietwohnungen verteilen. Die geplanten Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 2.500 qm werden im Erdgeschoss des elfgeschossigen Neubaus realisiert.

BPD hatte 2017 das Gelände des ehemaligen Harburg Centers im Erbbaurecht erworben.

Für den Entwurf des geplanten Neubaus zeichnen die Architekten von Schenk + Fleischhaker Architekten sowie die Landschaftsarchitekten von Dittloff + Paschburg und ANNABAU Architektur und Landschaft GmbH verantwortlich.