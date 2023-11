Branicks Group AG: Mietvertragsverlängerungen und Neuvermietung von insgesamt 36.700 qm Büro- und Logistikflächen

Frankfurt: Die Branicks Group AG hat in den betreuten Büroimmobilien in Hannover und Düsseldorf insgesamt rund 36.700 qm vermietet. In der Büroimmobilie „Vahrenwalder Welle“ in Hannover verlängert Branicks den Mietvertrag über rund 11.400 qm Bürofläche mit dem Bestandsmieter. Das Bürogebäude gehört zum Portfolio eines Office-Balance-Fonds.

In dem Büroensemble „Wacker Hof“ an der Erkrather Str. 377–389 in Düsseldorf-Lierenfeld, das Branicks im Auftrag eines Public Infrastructure Fund verwaltet, verlängert Branicks den bestehenden Mietvertrag über rund 6.700 qm mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) vorzeitig um vier Jahre.

Bei der Vermietung der Logistikfläche im hessischen Ginsheim-Gustavsburg, einer Immobilie des „RLI Logistics Fund – Germany II“, handelt es sich um eine Anschlussvermietung an den bisherigen Untermieter ID Logistics. Der Kontraktlogistiker hatte vor zwei Jahren 16.000 qm Flächen für die Errichtung eines leistungsfähigen E-Commerce-Standortes in der Rhein-Main-Region abgeschlossen und erweitert seine Flächen um weitere 2.600 qm auf insgesamt rund 18.600 qm. Er ist alleiniger Hauptmieter des damit vollvermieteten Objekts.