Brookfield und GARBE Industrial Real Estate gründen Joint Venture für Logistikimmobilieninvestments in Europa

London/ Hamburg: Brookfield und GARBE Industrial Real Estate gründen ein Joint Venture für Investments in europäische Logistikimmobilien. Hierfür werden über 100 Mio. Euro Eigenkapital für zukünftige Investments in Value-Add-Objekte bereitgestellt. Zwei Seed-Investments aus dem Bestandsportfolio von GARBE stehen bereits fest.

Darüber hinaus erwirbt Brookfield eine Mehrheitsbeteiligung an einem rd. 150.000 qm großen Portfolio bestehend aus 6 Neubauobjekten in Deutschland und einem in Österreich aus dem Bestand von GARBE. GARBE bleibt weiterhin in relevantem Umfang am Portfolio beteiligt. Die Objekte sind vollvermietet und weisen eine sehr gute Verkehrsanbindung und ESG-Bewertung auf. Die Core-Objekte sind an bonitätsstarke private wie staatliche Nutzer vermietet.