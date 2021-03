Bryan Cave Leighton Paisner berät Allianz Real Estate bei Verkauf von Bürokomplex „An der Alster 42“ in Hamburg

Hamburg : Die internationale Wirtschaftskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner hat Allianz Real Estate beim Verkauf des Bürogebäudes „An der Alster 42“ an Macquarie Asset Management und MAPFRE beraten. Die beiden Investmentgesellschaften verwalten gemeinsam einen Immobilienfonds, der seit 2019 in Bürogebäude in europäischen Großstädten investiert. Das sechsstöckige, barrierefreie Bürogebäude im Stadtviertel St. Georg mit circa 6.000 qm Nutzfläche wurde 2018 gebaut. Vermittelt wurde der Verkauf von Jones Lang LaSalle. Die Käuferseite wurde von Linklaters, CBRE und Ernst & Young betreut.