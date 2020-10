BS Grundbesitz Unternehmensgruppe erwirbt Büro- und Hallenkombination in Essen

Essen: Die BS Grundbesitz VI GmbH, eine Gesellschaft der BS Grundbesitz Unternehmensgruppe, erwirbt die Gewerbeimmobilie Manderscheidtstr. 16. Die Liegenschaft wurde auf einem ca. 7.000 qm großen Grundstück errichtet. Es handelt sich bei der Immobilie um eine Büro- und Hallenkombination, welche ca. 6.000 qm Mietfläche umfasst. Das Objekt befindet sich in einem Gewerbegebiet direkt an der neu entstehenden Autobahnauf/-abfahrt der A40 in Essen-Frillendorf. Verkauft wurde die Liegenschaft von der Linde Material Handling GmbH. Vermittelt wurde die Transaktion Off-Market durch die Brockhoff & Partner Immobilien GmbH.