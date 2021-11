Essen: Das Bürogebäude am Lichtbogen 5 ist mit dem Vertragsabschluss der Promethean GmbH vollvermietet. Das Technologieunternehmen mietete dort rund 900 qm Bürofläche und wird Anfang kommenden Jahres umziehen; aktuell hat Promethean seinen Sitz noch in der Bamlerstraße. BNP Paribas Real Estate wurde von der Eigentümerin, der Schwarzer Precision GmbH + Co. KG, exklusiv mit der Flächensuche beauftragt.