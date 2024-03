München: Der Neubau mozart vier in der Ludwigsvorstadt ist komplett vermietet. Die Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei INTARIA AG mietet rund 3.800 qm Fläche auf fünf Etagen in der Mozartstraße 4 und konsolidiert dort ihre zwei Standorte in München.

Das Bürogebäudes mozart vier wird Ende 2024 fertiggestellt. Eigentümer ist ein privates Family Office. BNP Paribas Real Estate beriet exklusiv den Eigentümer, Colliers den Mieter.