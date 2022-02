Hamburg: Grossmann & Berger vermittelt die rd. 1.170 qm Fläche der ehemaligen Schuhokay-Filiale am Jungfernstieg 41-42 an die amerikanische Burgerkette Five Guys. Im Frühjahr wird Five Guys damit ihr 2. Restaurant in Hamburg eröffnen. Vermieter ist die Unterstützungskasse der Wüstenrot-Unternehmen e. V.