BVT platziert weiteren Spezial-AIF der 2004 initiierten Ertragswertfonds Serie

München: Die BVT Unternehmensgruppe hat den von ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Spezial-AIF „BVT Ertragswertfonds Nr. 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ („Ertragswertfonds 11“) erfolgreich platziert. Der AIF wurde als Exklusivmandat konzipiert und beteiligt sich an einem ca. 7.723 qm Mietfläche und 121 Tiefgaragenparkplätze umfassenden Büroobjekt im Stadtteil Bonn-Castell. Das 2001 errichtete Objekt ist vollvermietet, u. a. an eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei, einen genossenschaftlichen Bankendienstleister sowie gemeinnützige Medizin- und Therapiezentren. Die Fondsimmobilie wurde von Brockhoff GmbH vermittelt.

Der Spezial-AIF Ertragswertfonds 11 wurde exklusiv als Depot-A-Eigeninvestment für einen Bankenpartner aufgelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 24,2 Mio. Euro. Die Fondslaufzeit soll 12 Jahre betragen.