BVT Residential USA Fonds investieren in drei Projektentwicklungen mit 880 Apartments

München: Die BVT Unternehmensgruppe erwirbt an zentralen Standorten in Georgia, Virginia und Connecticut 3 Projektentwicklungen mit insgesamt 880 Apartments

Der geschlossene Publikums-AIF BVT Residential USA 17 erwirbt die Projektentwicklung „Aventon Exchange“ in Gwinnett County, Georgia, rund 30 Meilen nordöstlich von Atlanta, „Aventon Exchange“ wird 300 Class-A Apartments im Garden-Style, verteilt über mehrere Gebäude mit Grünflächen und hochwertigen Gemeinschaftsanlagen, umfassen. Der BVT Residential USA 17 richtet sich mit einer Mindestbeteiligung von 30.000 US-Dollar zzgl. Ausgabeaufschlag an Privatanleger sowie semi-/professionelle Anleger.

Die ebenfalls als Garden-Style-Anlage konzipierte Projektentwicklung „Newington“ mit 269 Class-A-Apartments in Newington, Connecticut, ist die erste Investition des aktuellen Beteiligungsangebots BVT Residential USA 18, der sich mit einer Mindestbeteiligung von 5 Mio. US-Dollar an sog. „gut informierte Anleger (well-informed investors)“ i. S. des luxemburgischen Rechts bzw. semiprofessionelle und professionelle Anleger im Sinne des deutschen Rechts.richtet.

Für den BVT Residential USA 16 wurde die Class-A Garden-Style Apartmentanlage „Bainbridge Midlothian“ in Midlothian, einem Vorort von Richmond, Virginia, mit über 310 Apartments in unterschiedlichen Größen, erworben.

Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding und Leiter des Fachbereichs Immobilien USA, resümiert: „Nachdem wir in den vergangenen 12 Monaten vier Projektentwicklungen im Umfang von rund einer halben Milliarde US-Dollar erfolgreich für unsere Investoren veräußert haben, freuen wir uns nun über die zügige Anbindung dreier neuer Projekte für unsere aktuellen Residential USA Fonds – allesamt an interessanten Standorten. Gerade in der aktuellen Situation, in der ein beschränktes Angebot an Class-A-Projekten auf hohe Liquidität im Markt und einhergehend ein hohes Investoreninteresse stößt, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ein starkes Netzwerk zu etablierten Projektentwicklern, ein eigenes qualifiziertes Ankaufsresearch vor Ort und eine nachhaltige Projektpipeline sind, um Projekte zu realistischen und zu kalkulierbaren Preisen zu erwerben.“