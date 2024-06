BVT sichert sich Apartment-Projektentwicklung bei New York für Residential USA Serie

USA: Die BVT Unternehmensgruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG die Projektentwicklung „NRP Webb Avenue“ mit 200 geplanten Class-A-Apartments in Harrison, Westchester County, nordöstlich von New York, angekauft. Die Apartmenthausanlage soll nach LEED Silver Standard gebaut und zertifiziert werden. Die Investition wird für eine nicht öffentlich vertriebene Fondsstruktur in Form eines Luxemburger S.C.S. SICAF-RAIF, die für einen Einzelinvestor konzipiert wurde, erfolgen. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 100 Mio. USD, der Eigenkapitalanteil des Fonds rund 43 Mio. USD.

Die Class-A Apartmentanlage „NRP Webb Avenue“ mit einer geplanten Gesamtmietfläche von rund 17.170 qm entsteht als Gebäudekomplex mit fünf Stockwerken, 200 Apartments und einer Parkgarage. Sie wird entsprechend dem Class-A-Standard über erstklassige Gemeinschaftseinrichtungen verfügen. Dazu zählen Swimmingpool, Fitnessstudio, Home-Working- und Loungebereiche. Die hochwertig ausgestatteten Apartments weisen unterschiedliche Größen und Grundrisse auf. Zehn der insgesamt 200 Apartments (5%) sollen, wie in diesen Marktregionen üblich, als mietpreisverbilligt angeboten werden. Auf einigen Garagenstellplätzen sind Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 100 Mio. USD.

Etwa die Hälfte des 38.567 qm großen Grundstücks ist als Naturschutz-Areal geplant.