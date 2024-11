BVT sichert sich Apartment-Projektentwicklung in Florida

München/ Florida: Die BVT Unternehmensgruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG die 288 Class-A-Wohnungen umfassende Projektentwicklung Aventon Holly Hill in Davenport, Florida, angekauft. Die Investition erfolgt für das von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentvermögen BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 19“). Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 67,5 Mio. USD, der Eigenkapitalanteil des Fonds rund 24,3 Mio. USD. Der Baustart erfolgte nach Vertragsabschluss noch im Oktober 2024, die Fertigstellung ist für Q4.2026 geplant.

Die Investition erfolgt über eine 80%-Mehrheitsbeteiligung an einer Projektentwicklungsgesellschaft (Joint-Venture). Die dreistöckige Apartmentanlage auf einem 58.598 qm großen Baugrund wird neben 288 hochwertig ausgestatteten Wohnungen auch die für die Class-A-Kategorie üblichen Premium-Gemeinschaftseinrichtungen umfassen. Hierzu zählen ein attraktiv gestalteter Swimmingpool mit großzügigen Außenanlagen, ein Clubhouse, voll ausgestattete Smart Offices für das mobile Arbeiten sowie ein geräumiger Fitnessbereich mit neuester Gerätegeneration. Hinzu kommen über 570 Parkplätze, hiervon 12 behindertengerecht ausgestaltet sowie 14 mit Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge.