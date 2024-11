BVT USA-Fonds veräußert Projektentwicklung im Großraum Boston

Boston: Die BVT Unternehmensgruppe gibt den Verkauf der 204 Class-A Apartments umfassenden Projektentwicklung „Allée on the Charles“ in Newton im Großraum Boston, Massachusetts, USA, bekannt. Die Anlage wurde als eine von fünf Beteiligungen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Investmentgesellschaft BVT Residential USA 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Residential USA 12“) realisiert. Das voll vermietete Objekt wurde für 114 Mio. USD an einen US-amerikanischen Projektentwickler und Asset Manager veräußert. Das Fondsmanagement erzielte aus diesem Projekt eine Projektrendite von über 9% p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals.*

Die Projektentwicklung umfasst 204 Class-A-Apartments bei einer Gesamtwohnfläche von 17.890 qm, 237 Stellplätze sowie attraktive Gemeinschaftseinrichtungen und Außenanlagen direkt am Fluss Charles River. Realisiert wurde die Entwicklung zusammen mit Projektpartner Criterion Development Partners.