BVT USA-Fonds veräußert Projektentwicklung m Großraum Boston

München: Die BVT Unternehmensgruppe gibt den Verkauf der 156 Class-A Apartments umfassenden Projektentwicklung „The Residences at the Loop“ in Methuen im Großraum Boston, Massachusetts, USA, bekannt. Die Anlage wurde als Investment des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Publikums-AIF „BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ (BVT Residential USA 15) realisiert. Nach planmäßiger Fertigstellung und Vermietung wurde die Anlage Ende März für 58,1 Mio. USD an eine US Real Estate Investmentgesellschaft veräußert. Der erzielte Verkaufspreis lag damit 1,7 Mio. USD über der Mid-Case-Verkaufsprognose. Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen erzielt das Fondsmanagement aus diesem Projekt einen Gesamtrückfluss von 130 %.

Die zum Verkaufszeitpunkt voll vermietete Multifamily-Anlage umfasst eine Wohnfläche von 13.781 qm, verteilt auf 156 hochwertige Class-A Apartments. Realisiert wurde die Entwicklung, Vermietung und erfolgreiche Veräußerung der Wohnanlage über den Zeitraum Juni 2020 bis März 2024, zusammen mit dem langjährig etablierten US Joint-Venture-Partner Criterion Development Partners.