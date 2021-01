Bremen: Voraussichtlich im vierten Quartal 2021 wird C&A in die ehemalige Zara-Fläche in die Obernstraße 82-88 ziehen. Insgesamt weist die künftige Einzelhandelsfläche in der Innenstadt rund 3.500 qm auf. Eigentümer des Objektes in der Obernstraße ist die Deka Immobilien. Savills war während des Vermittlungsprozesses für den Mieter und JLL Asset Management für den Vermieter beratend tätig.