CA Immo erreicht Vollvermietung des Bürogebäudes „ZigZag“ in Mainz

Mainz: Das von CA Immo im Zollhafen als „Green Building“ entwickelte Bürogebäude ZigZag mit einer Gesamtmietfläche von rd. 4.600 qm ist voll vermietet. Zuletzt konnten noch vier Mietverträge mit den Unternehmen UKA Meißen Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Vistafon Consulting GmbH, Felten Personalservice GmbH und der Sushi 51 MZ GmbH über insgesamt rd. 1.300 qm abgeschlossen werden. Colliers International war bei dem Abschluss der Mietverträge beratend tätig.

Weitere Mieter in dem direkt am Binnenhafen gelegenen ZigZag sind der Verband Pflegehilfe, die PIONEERS Unternehmensgruppe sowie das zur Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions gehörende Unternehmen Paigo GmbH.