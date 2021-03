CA Immo erwirbt modernes Bürogebäude in Berlin

Berlin : CA Immo hat in einem „Off-Market-Deal“ das Bürogebäude „Pohlstraße 20“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Potsdamer Platz erworben. Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 7.800 qm und ist vollständig an fünf bonitätsstarke Mieter wie Thyssen Krupp Elevator und Bombardier vermietet. Der Kaufpreis in Höhe von 47,35 Mio. Euro spiegelt eine Bruttoanfangsrendite von 2,7% bei laufenden Bruttomieteinnahmen in Höhe von 1,3 Mio. Euro wider. Bei einer durchschnittlichen Büromiete von ca. 12,50 €/qm wird erwartet, dass nach einer Stabilisierungsphase eine Bruttorendite von über 5,5% erzielt wird. CA Immo wurde von Poellath & Partner, Mazars, CBRE und Cushman & Wakefield beraten.