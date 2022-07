Frankfurt: CA Immo hat mit dem Steuerberatungsunternehmen WTS einen 11-Jahres-Mietvertrag über rd. 4.900 qm Mietfläche im Hochhausprojekt ONE abgeschlossen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Herbst 2023 seinen Frankfurter Unternehmenssitz in den ONE verlegen. Mit Abschluss dieses Mietvertrages ist der ONE vor Fertigstellung bereits zu rd. 72% vermietet. Knight Frank war auf Seiten von WTS und Colliers International auf Seiten der CA Immo beratend tätig.