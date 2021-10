Prag: Mississippi House und Missouri Park bieten insgesamt 20.750 qm vermietbare Fläche und befinden sich in einem der begehrtesten Bürostandorte in Prag – Karlín. Die ersten Mieter, ADASTRA, Allen & Overy und BATIST Medical Holding, sind bereits in die von CA Immo schlüsselfertig eingerichtete Büroumgebung eingezogen. Pure Storage wird seine Mietfläche um weitere 3.200 qm innerhalb des River City Prague Campus erweitern und Novo Nordisk zieht neu in den begehrten Stadtteil.