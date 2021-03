Bratislava /Slowakei : CA Immo hat den Verkauf der Bürogebäude BBC 1 und 1 Plus an die Investmentbank WOOD & Company erfolgreich abgeschlossen. Der Bürokomplex Plus im Business District umfasst eine vermietbare Fläche von rund 25.500 qm. Mit dem Verkauf zieht sich CA Immo aus dem non-core-Markt Slowakei zurück. JLL und CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH haben CA Immo bei der Veräußerung beraten.